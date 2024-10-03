ندوة عن حرب أكتوبر المجيدة بمركز شباب ناصر ملوى

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا إدارة تنمية الشباب بمركز شباب ناصر ملوى اليوم الخميس ، ندوة عن ذكرى حرب اكتوبر المجيدة وذلك ضمن مبادرة بداية جديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن خطة الإدارة المحلية.

حاضر فى الندوة الدكتور محمد حسن اسماعيل استاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الأزهر بأسيوط، وتناول الدروس المستفادة من حرب اكتوبر المجيدة ، التخطيط الجيد والقيادة الحكيمة وصمود رجال الجيش والشرطة والشعب ، الظروف الحالية والمحيطة بالوطن

شارك في الندوة أكثر من ١٠٠ شاب وفتاة وبحضور الدكتور شريف البغدادى مدير إدارة تنمية الشباب ، الدكتور رجب عبد العظيم مدير إدارة شباب ملوى ، سمير عبدالملاك منسق النشاط الثقاف

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب.

