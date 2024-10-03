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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قائد كلية الدفاع الجوي: خريجونا قادرون على حماية سماء مصر

اللواء الدكتور وائل
اللواء الدكتور وائل مختار قائد كلية الدفاع الجوي
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وجه اللواء الدكتور وائل مختار، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، رسالة إلى أبنائه خريجي الدفعة 52 دفاع جوي، دفعة الفريق محمد زاهر عبدالرحمن، قال فيها: "أهنيء أبنائي الخريجين، متمنيا لهم مستقبلًا مشرقًا وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم دراسياً وعلميا وفقًا لأحدث الأساليب العلمية على مستوى العالم وأصبحوا قادرين على الدفاع عن سماء مصر".

وتابع: "وأوصيهم بالبحث ومواصلة المعرفة والتسلح بالعلم، حتى يكونوا دائمًا قادرين على  أداء مهامهم والدفاع عن سماء مصرنا الحبيبة، كما أوصيهم بالانضباط والالتزام، فهم قادة المستقبل وقدوة لجنودهم في القوات المسلحة".

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