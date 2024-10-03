قائد كلية الدفاع الجوي: خريجونا قادرون على حماية سماء مصر

وجه اللواء الدكتور وائل مختار، نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، رسالة إلى أبنائه خريجي الدفعة 52 دفاع جوي، دفعة الفريق محمد زاهر عبدالرحمن، قال فيها: "أهنيء أبنائي الخريجين، متمنيا لهم مستقبلًا مشرقًا وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم دراسياً وعلميا وفقًا لأحدث الأساليب العلمية على مستوى العالم وأصبحوا قادرين على الدفاع عن سماء مصر".

وتابع: "وأوصيهم بالبحث ومواصلة المعرفة والتسلح بالعلم، حتى يكونوا دائمًا قادرين على أداء مهامهم والدفاع عن سماء مصرنا الحبيبة، كما أوصيهم بالانضباط والالتزام، فهم قادة المستقبل وقدوة لجنودهم في القوات المسلحة".