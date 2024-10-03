تعليم الكبار: مبادرة “بداية أمل” تهدف للقضاء على الأمية بالمنيا

قال الدكتور عيد عبد الواحد، مدير الهيئة العامة لتعليم الكبار ، أن مبادرة “بداية” منذ انطلاقها أسفرت عن افتتاح 225 فصلاً لمحو الأمية، استفاد منها 2250 دارسًا، مؤكداً استمرار الجهود لزيادة عدد الفصول والمستفيدين في المستقبل

وقال عبدالواحد فى تصريحات صحفية اليوم أن تدشين مبادرة “بداية أمل” تهدف إلى المساهمة في القضاء على الأمية، وتأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المجتمع المصري.

يأتى ذلك فى اطار مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التى تركز على التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية، وذلك بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، وهيئة تعليم الكبار، والشباب والرياضة، في تنظيم هذه الفعالية التي تسعى إلى تحسين حياة الأفراد عبر التعليم، وتمكينهم من المهارات والمعارف الضرورية. لأن محو الأمية يُعدّ أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن.

شهدت الفعالية توزيع شهادات محو الأمية على 35 دارسًا ضمن برنامج “تكافل بلا أمية”، الذي تنفذه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف دعم التعليم ورفع الوعي وتطوير القدرات البشرية على مستوى محافظة المنيا.