بايدن: نقدم المشورة لإسرائيل وليس الإذن بالانتقام

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس بأن أي تحرك إسرائيلي ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني لن يحدث خلال اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بايدن في البيت الأبيض، مؤكدًا أن واشنطن لا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر للانتقام، بل تكتفي بتقديم النصح والمشورة في هذا الشأن.

وردًا على سؤال حول احتمالية استهداف إسرائيل لمنشآت النفط الإيرانية، أشار بايدن إلى أن هناك مناقشات جارية بشأن هذه الخطوة.

تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، واستمرار الوضع المتفجر في المنطقة.

في سياق آخر، أفاد تقرير نشره موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تستعد لتنفيذ رد عسكري حاسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر التقرير أن الرد سيستهدف منشآت إنتاج النفط الإيرانية إلى جانب مواقع استراتيجية أخرى داخل إيران.