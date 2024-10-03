نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية: المقاتل المصري خير أجناد الأرض

أكد اللواء بحري أركان حرب أيمن الدالي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، في رسالة وجهها لأبنائه الخريجين من الدفعة 75 بحرية، دفعة الفريق بحري أحمد صابر سليم، قائلا:" أوجه خالص التهاني لأبنائي الخريجين، وأتمنى لهم المزيد من التوفيق والسداد في حياتهم العملية وأوصيهم بالالتزام بالتقاليد العسكرية المصرية العريقة، فهي مفتاح التفوق والنجاح وعليهم تفهم عقيدة المقاتل المصري فالجندي المصري خير أجناد الأرض".

وتابع :"أنتم تدافعون عن وطنكم وهذا شرف كبير وعظيم، فابذلوا كل ما تملكون من أجل مصر وتسلحوا بالوعي والمعرفة لكل ما يحيط بنا إقليميا وعالميا، وكونوا محترفين وهذا لن يتم إلا بالعلم والتدريب، لتصلوا لدرجة الاحتراف والعمل بروح الفريق، فالمهام لا تنفذ إلا بفريق متكامل ومتعاون".