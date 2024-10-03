نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية: ركائز الحرب الحديثة تعتمد على الأسلحة الذكية والأنظمة المتطورة

أكد اللواء أركان حرب محمد التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية، أن الانتقال للأكاديمية العسكرية الجديدة كانت له فكرة وهدف ، فهناك ركائز للحرب الحديثة التي تعتمد على النوع وليس الكم بالإضافة إلى الاعتماد على الأسلحة الذكية والأنظمة المتطورة .

وأكد أن كل المعدات التي تواجدت في أرض الاحتفال لها معنى ورسالة إلى أهلنا للاطمئنان على ما نملكه من تسليح حديث.

وأكد أن التوسع في استخدام القوات الجوية والضربات الصاروخية أصبح الأكثر سيطرة في الحروب الحديثة، بالإضافة إلى تواجد الفرد المقاتل على الأرض عندما تريد كسب أرض، علاوة على التوسع في الأنظمة الإلكترونية المتطورة جدا للحصول على المعلومة، لافتا إلى أن كل هذا وتوفيره للطالب وتأهيله علميا وتكنولوجيا لأنهم القاعدة الأساسية للقوات المسلحة كان سببا في الانتقال للأكاديمية العسكرية المصرية.

وتابع:" نتمنى لأبنائنا النجاح والتميز فقد كنا في حاحة إلى بنية جديدة لتطوير أحدث الأساليب التعليمية الجديدة من تعليم وتعلم وقدرة على مسايرة الأحدث وتعلم كيفية الوصول إلى قرار من خلال رسالة الكلية الحربية بأعلى درجات الاحترافية والعلم والفكر الإبداعي الخلاق ليستطيع حل جميع المشاكل العملية التي ستقابله لذلك كنا نحتاج إلى جودة في التعليم وأمور أخري كثيرة لذلك أردت توجيه رسالة بحجم الاهتمام بالطالب لأنه مستقبل هذا البلد بالفهم والمعرفة والتطور والقرار السليم نستطيع بناء شخصية الضابط المصري التي تبدأ بالاختيار السليم من خلال السمات ثم المرور بجميع مراحل الاختيار للطالب المقاتل مثل الطبي والرياضى والنفسي والأمنى ثم الطبي المتقدم ثم كشف الهيئة الذي يتم قياس رغبة الطالب والتأكيد على أننا بصدد رسالة وليس وظيفة ولذلك نستطيع تحويل الشخصية المدنية بالفكر العلمى والبعد عن المؤثرات إلى شخصية عسكرية قيادية ويظهر هذا واضحا بعد مرور التسعين يوم مع الاهتمام بعد ذلك بالإعداد العلمى والتطوير حتى يستطيع قادر على فهمكل ما يحيط به طبقا لتخصصه ولديه مهارات وتميز والتصاق بسلاحه على مدار سنوات الدراسة مع المعسكرات الخارجية والتدريب العملى والاهتمام بالجودة في التغذية والنواحى الإدارية والرياضية والطبية.