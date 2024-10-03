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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«بداية جديدة».. جامعة المنيا تواصل إطلاق القوافل المتكاملة بالقرى

قوافل جامعة المنيا
قوافل جامعة المنيا
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أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا القافلة البيئية المتكاملة المتجهة إلى قرية القايات - بمركز العدوة، وذلك مشاركة من الجامعة في مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة) وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة  والاستاذ الدكتور أيمن محمد حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وضمت القافلة نخبة من أطباء الجامعة في تخصصات (الأطفال- العظام  - النساء والتوليد - الباطنة - الأمراض الصدرية – الروماتيزم والتأهيل - الرمد - الأنف والأذن - القلب - الجلدية - المسالك البولية- الجراحة ). وقامت القافلة بالكشف على 520 مواطن من أهل القرية وتم توزيع الأدوية مجاناً على المستحقين من خلال صيدلية  القافلة.

 كما تم تنظيم عدد من محاضرات التوعية الصحية من كلية التمريض عن فوائد الرضاعة الطبيعية وعن الإسعافات الأولية وكان عدد الحضور حوالي 250سيدة. كما تم تنظيم محاضرة توعوية عن التخلص الامن من المخلفات وخطورة حرق النفايات على البيئة.

التوعية الصحية الأمراض الصدرية النساء والتوليد بداية جديدة جامعة المنيا