البنك الدولي يدعم شعب ميانمار بتمويل يتجاوز 22 مليون دولار

قدم البنك الدولي دعمًا مباشرًا للمواطنين المعوزين والسكان المعرضين لخطر الفقر من خلال مشروع دعم مجتمع ميانمار بتمويل من صندوق الائتمان متعدد المانحين لشراكة ميانمار بقيمة 22.4 مليون دولار.

وأوضح البنك الدولي - في بيان له - أنه تم تنفيذ التمويل خلال الفترة من يناير 2023 حتى سبتمبر 2024 من قبل شريكين دوليين هما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي لتوجيه الموارد مباشرة إلى المجتمعات.

وأوضح البيان أن المشروع يركز على تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للسكان المعرضين للخطر والمتضررين من الأزمات في مناطق محددة من ميانمار، مشيرًا إلى أن المكونات الأربعة للمشروع هي المساعدات الغذائية الطارئة، والدعم الغذائي، ومساعدة سبل العيش، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح البنك الدولي - في بيانه - أن النتائج الرئيسية تمثلت في الوصول إلى أكثر من 535 ألف مستفيد، أي تجاوز البنك الهدف المحدد اعتبارًا من 30 يونيو 2024؛ بجانب تعزيز الأمن الغذائي لـ 45.200 أسرة متضررة من النزاع وتوفير الدعم الغذائي لأكثر من 17 ألف امرأة وفتاة وطفل؛ بجانب تقديم المساعدات المعيشية من الإنتاج الزراعي والتحويلات النقدية إلى 203.400 مستفيد وتحسين الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي والمأوى لـ 270 ألف آخرين.