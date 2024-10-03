باكستان تدين قرار إسرائيل اعتبار جوتيريش "شخصًا غير مرغوب فيه"

أدانت باكستان، اليوم الخميس، إسرائيل بسبب هجماتها "غير المبررة والتشهيرية" ضد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه".

وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، في تصريحات لوكالة الأنباء الباكستانية، إن "باكستان تقف متضامنة تمامًا مع الأمين العام للأمم المتحدة وتشيد بموقفه الشجاع بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الفظائع في غزة والعدوان على لبنان".

وأضاف أكرم: "ندين بشدة هجمات إسرائيل غير المبررة والتشهيرية ضد جوتيريش والأمم المتحدة، التي تعد ركيزة من ركائز النظام العالمي". وأكد أن: "الإهانة والإساءة هما سلاح المعتدين والمضطهدين".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن أمس الأربعاء أن جوتيريش شخص غير مرغوب فيه، ما يعني منعه من دخول إسرائيل، وذلك لعدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.