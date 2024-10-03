"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل الاشتباكات المتقطعة بين حزب الله والاحتلال بجنوب لبنان

قال مصطفي عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخباربة» من رميش بجنوب لبنان، إنه ما زالت غارات الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني مستمرة في إطار ما يقوم به الاحتلال من توسيع هجماته وغاراته على بلدات وقرى الجنوب خاصة بلدات الصف الأول والثاني والثالث من المناطق الحدودية.

وأضاف «عبد الفتاح» خلال رسالة على الهواء، أن المواجهات والاشتباكات في جنوب لبنان كانت العنوان الأبرز على مدار اليوم، إذ شهد الجنوب اشتباكات من مناطق قريبة وصلت إلى بضعة أمتار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحزب الله في عدد من بلدات القطاع الأوسط تحديداً في مارون الرأس ويارون.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مارون الرأس ويارون شهدت اشتباكات متقطعة استمرت في بعض الأحيان إلى أكثر من ثلاث ساعات، ولا زالت حتى الأن الاشتباكات مستمرة.

ونوه إلى أن حزب الله أعلن استهدافه لقوات الاحتلال المتسللة عبر الخط الأزرق نحو مارون الرآس ويارون، ونجح في مقاومتهم ومنعهم من الدخول عمق مراون الرأس وأصاب ثلاث دبابات من نوع ميركافا، فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل ثلاثه من جنوده على إيدي قوات حزب الله.