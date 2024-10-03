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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على 4 أشخاص قتلوا شخص بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه على يد 4 أشخاص من أسرة فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية، حيث استدرجوه لمنزلهم وعذبوه وقتلوه.

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفي، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وسؤال شهود العيان بالواقعة.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بمصرع شاب يدعى وليد أحمد، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أن وراء الواقعة، 4 أشخاص هما أهلية فتاة كانت تربطه بيها علاقة عاطفية ونقدم للزواج منها ولكنهما رفضوا.

كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، أن المتهمين استدرجوا الشاب عن طريق ابنتهم لمنزلهم وقاموا بقتله ووضعوه داخل سجادة، وجرى ضبط الجناة الثلاثة وجار ضبط المتهم الرابع الهارب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القبض على 4 أشخاص شبين القناطر بمحافظة القليوبية علاقة عاطفية قتلوا شخص مركز شرطة شبين القناطر