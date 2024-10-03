عقب أزمة استمرت 3 سنوات.. عرض فيلم "Rust"

بعد ما يقرب من 3 سنوات على الوفاة المأساوية لمديرة التصوير هالينا هاتشينز، في موقع تصوير فيلم “Rust”، تقرر عرض فيلم الغرب الأمريكي الذي يشارك في بطولته أليك بالدوين، خلال مهرجان "Camerimage" الحدث الفني الرائد في التصوير السينمائي.

وسيتبع العرض حلقة نقاشية مع المخرج جويل سوزا، الذي أصيب أيضًا في حادث إطلاق النار في أكتوبر 2021 الذي وقع أثناء التصوير في نيو مكسيكو.

وتضم الحلقة أيضًا مديرة التصوير بيانكا كلاين، التي أكملت الفيلم، وستيفن لايتهيل، معلم هاتشينز في مدرسة السينما التابعة للمعهد الأمريكي للفيلم.

وخلال الحلقة، سيناقشون الأحداث المحيطة بالفيلم، بما في ذلك إكمال الفيلم، بالإضافة إلى السلامة في موقع التصوير ودور المرأة في التصوير السينمائي.

يروي فيلم "Rust" قصة صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، يُترَك ليعول نفسه وشقيقه الأصغر بعد وفاة والديهما في وايومنغ في ثمانينيات القرن التاسع عشر، ويهرب مع جده المنفصل عنه منذ فترة طويلة بعد أن حُكِم عليه بالإعدام شنقًا بتهمة قتل مزارع محلي عن طريق الخطأ.

وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة الجزئية القضائية الأولى في سانتا في، بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، بإسقاط تهمة القتل غير العمد عن الممثل الأمريكي أليك بالدوين، بعد أن قضت بحجب الأدلة الرئيسية حول حادث إطلاق النار المميت أثناء تصوير فيلم "Rust" عن الدفاع.

وانتقدت القاضية المدعين العامين لفشلهم في تسليم مجموعة من الرصاص للدفاع، وأسقطت القاضية ماري مارلو سومر القضية، وحكمت بعدم وجود عقوبة أخرى كافية. وقالت مارلو سومر: "إن الدولة مذنبة بشدة لفشلها في توفير الاكتشاف للمدعى عليه".