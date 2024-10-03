حزب الله يعلن تكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في بيان له اليوم الخميس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسللت إلى بلدتي مارون الراس ويارون جنوب لبنان تعرضت لخسائر كبيرة بعد أن استهدفتها عبوات ناسفة.

وأوضح البيان أن عدد العبوات التي تم تفجيرها بقوات الاحتلال الإسرائيلي بلغ أربع عبوات، تم زرعها وتفجيرها منذ ساعات الفجر الأولى وحتى منتصف النهار، مما أدى إلى وقوع خسائر وصفها حزب الله بـ"الفادحة" بين صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي المقابل، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق في لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي هجمات على محيط مدينة الهرمل في غارتين منفصلتين، كما استهدفت غارات أخرى بلدتي أمهز وحربتا في منطقة البقاع الشمالي، وغارة إضافية ضربت بلدة تمنين التحتا.

وفي تصعيد آخر، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى سكنيًا في تلال محلة رأس العين داخل مدينة بعلبك، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.