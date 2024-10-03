في يوم الوحدة الألمانية.. السفارة الألمانية بالقاهرة تحتفل وتشيد بالشراكة المتميزة مع مصر

ألقى السفير الألماني بالقاهرة، السيد يورجن شولتس، كلمة خلال الاحتفال بعيد الوحدة الألمانية الذي أقيم يوم الخميس 3 أكتوبر 2024 في مقر إقامته بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس الوزراء البافاري، الدكتور ماركوس زودر.

رحب السفير شولتس بالحضور وأعرب عن سعادته بالاحتفال بهذا الحدث المهم الذي يعزز علاقات الصداقة والشراكة بين ألمانيا ومصر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة، الاقتصاد، التعليم، والثقافة.

وأكد السفير على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا بنسبة 23% ليصل إلى ما يقرب من 7 مليارات يورو، مشيرًا إلى أن الشركات الألمانية تلعب دورًا محوريًا في مشروعات البنية التحتية والطاقة بمصر.

كما تطرق إلى التعاون المستقبلي، لاسيما في استيراد الهيدروجين المنتج في مصر لدعم جهود إزالة الكربون في ألمانيا.

وتناول السفير التحديات الإقليمية والدولية، من بينها الحرب في أوكرانيا والوضع في غزة، معربًا عن تقدير ألمانيا للدور المصري في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أهمية السلام والحرية، معربًا عن أمله في أن تشهد شعوب الشرق الأوسط مستقبلًا مليئًا بالسلام، مثنيًا على جهود العاملين في السفارة ورعاة الاحتفال الذين ساهموا في إنجاح الحدث.