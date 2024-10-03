مساعدات أوروبية إضافية بقيمة 30 مليون يورو لدعم لبنان

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان عن تقديم مساعدات إضافية من قبل المفوضية الأوروبية، بلغت قيمتها 30 مليون يورو، استجابة للأوضاع المتفاقمة نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل ولبنان.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس، فإن هذا المبلغ الجديد يضاف إلى مبلغ آخر بقيمة 10 ملايين يورو كان قد تم الإعلان عنه في أواخر سبتمبر الماضي، مما يجعل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان هذا العام تصل إلى 104 ملايين يورو.

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وشددت على ضرورة بذل كل الجهود لحماية أرواح المدنيين.

وما أكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم إضافي للبنانيين، حيث سيوفر التمويل الجديد مساعدات إنسانية عاجلة للسكان المتضررين في هذه الفترة الحرجة.

ودعت فون دير لاين إلى وقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وغزة، كما طالبت بالإفراج عن جميع الرهائن.

وأشار البيان إلى أن المساعدات الطارئة ستشمل توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، إلى جانب جوانب أخرى ضرورية لدعم السكان المتأثرين.

ولفت إلى أن المفوضية الأوروبية ستسهم في تسهيل تقديم المساعدات عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى بيروت.

وتطرق البيان إلى تأثير النزاع على لبنان، حيث تسبب في نزوح كبير وسقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين.