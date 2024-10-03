والد الأولى "صيدلة عسكرية" لـ "البوابة نيوز": ابنتي تشرفت بالانتماء للقوات المسلحة

أكد محمد عوض حسن، والد الطالبة داليا الأول على خريجي الصيدلة بالأكاديمية العسكرية، أنه سعيد أن بابنته التي نالت شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، لافتا إلى أنها كانت متفوقة دائمًا وكان لديها الكثير من فرص العمل لكنها فضلت الالتحاق بالعسكرية المصرية.

وقالت والدة داليا: "مبروك لداليا وكل الخريجين وشكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم أولادنا، لأن هذا التكريم يدفعهم دائمًا للأمام ويشجعهم على الاستمرار في التفوق".