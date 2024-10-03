إبرام نشأت مخرج التاروت: "الفيلم ماتحذفش منه حاجة نهائي ويعرض قريبا"

كشف المخرج إبرام نشأت عن حقيقة وقف فيلم التاروت بسبب البلوجور علي غزلان، وقال في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : بالنسبة لمشاركة البلوجور علي غزلان مثله مثل أي شخص لديه مشهد واحد فقط فلذلك لا يحتاج أن يكون ممثلا أو عضوا نقابيا وكل الأفلام تسير بهذا المنهج.

وتابع كل ما في الأمر أن قرار النقابة بعدم مشاركة أي بلوجور في الأعمال الفنية جاء بعد مشاركة البلوجور علي غزلان في الفيلم بعامين بالضبط وقرار النقابة حول هذا الأمر كان منذ أربعة أشهر تقريباً فقط وقد تحدثت مع الدكتورأشرف زكي ونحن نحترم قرار النقابة في أي شىء.

وأشار كل ما قام به البلوجر هو شوت صغير واحد فقط وليس له دو رئيسي أثناء أحداث الفيلم.

وأكد بعيداً عن مشهد غزلان لا يحذف من الفيلم أي مشاهد نهائي وليس هناك مشاهد غير لائقة وتم الموافقة عليه من الجهات المعنية كلها وسوف يعرض قريباً.