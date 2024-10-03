أكد أحمد عبدالفتاح، والد محمود عبدالفتاح أول الدفاع الجوي، أنه لا يستطيع أن يصف سعادته بتخرج ابنه وحصوله على المركز الأول في كلية الدفاع الجوي والتحاقه بالقوات المسلحة المصرية.
وقال: "مبروك لـ محمود وكل زملائه الذين تخرجوا ونالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وأبناؤنا فداء لتحيا مصر".
الأخبار
والد الأول "كلية الدفاع الجوي" لـ"البوابة نيوز": أبناؤنا فداء لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد عبدالفتاح، والد محمود عبدالفتاح أول الدفاع الجوي، أنه لا يستطيع أن يصف سعادته بتخرج ابنه وحصوله على المركز الأول في كلية الدفاع الجوي والتحاقه بالقوات المسلحة المصرية.
أكد أحمد عبدالفتاح، والد محمود عبدالفتاح أول الدفاع الجوي، أنه لا يستطيع أن يصف سعادته بتخرج ابنه وحصوله على المركز الأول في كلية الدفاع الجوي والتحاقه بالقوات المسلحة المصرية.