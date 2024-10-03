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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

والد الأول "كلية الدفاع الجوي" لـ"البوابة نيوز": أبناؤنا فداء لمصر

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أكد أحمد عبدالفتاح، والد محمود عبدالفتاح أول الدفاع الجوي، أنه لا يستطيع أن يصف سعادته بتخرج ابنه وحصوله على المركز الأول في كلية الدفاع الجوي والتحاقه بالقوات المسلحة المصرية.
وقال: "مبروك لـ محمود وكل زملائه الذين تخرجوا ونالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وأبناؤنا فداء لتحيا مصر".

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