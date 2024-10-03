طائرتان تغادران اليابان استعدادًا لإجلاء محتمل لرعاياها من لبنان

غادرت طائرتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي الجوية في اليابان، اليوم الخميس، استعدادًا لإجلاء محتمل للمواطنين اليابانيين من لبنان، حيث تتصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

قالت وزارة الدفاع اليابانية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" - إن طائرتي نقل من طراز سي-2 غادرتا من قاعدة ميهو الجوية في محافظة توتوري الغربية إلى الأردن واليونان للبقاء على أهبة الاستعداد. وتشير تقديرات وزارة الخارجية اليابانية إلى وجود نحو 50 مواطنا يابانيا في لبنان.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي - في مؤتمر صحفي اليوم -: "لم نتلق أي معلومات عن وقوع خسائر أو إصابات بين اليابانيين".

حتى الآن، أجرت اليابان عمليات لنقل رعاياها جوا إلى الخارج 8 مرات، بما في ذلك مرتين من إسرائيل منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.