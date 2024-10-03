استئناف عمليات مطار ميازاكى اليابانى بعد انفجار قنبلة من الحرب العالمية

استأنف مطار ميازاكي في جنوب غرب اليابان عملياته اليوم الخميس، بعد يوم من انفجار قنبلة لم تنفجر من زمن الحرب العالمية الثانية على ممر الطائرات، مما أدى إلى إلغاء أكثر من 80 رحلة.

وغادرت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية إلى فوكوكا اليوم، وهي أول رحلة منذ إغلاق المطار أمس الأربعاء للتحقيق في الحادث وإصلاح ممر الطائرات بعد أن ترك الانفجار حفرة بعرض 7 أمتار وعمق متر واحد، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية إن القنبلة التي انفجرت تزن 250 كيلوجراما من الحرب العالمية الثانية وهي تحقق حاليا في كيفية انفجارها.

وأشارت الحكومة اليابانية أمس إلى أن قنبلة أمريكية الصنع كانت سبب الانفجار.