أسرة أول "الكلية الحربية": القوات لمسلحة مصنع الرجال وعرين الأبطال

أعربت أسرة آدهم عماد الأول على الكلية الحربية، عن سعادتها بهذا اليوم الرائع، وتخرج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، وأنهم فخورون بتفوق نجلهم وأنه نال شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية والتحق بالكلية الحربية، مصنع الرجال وعرين الأبطال.

وقالوا:" كلنا فداء لمصر ونقدم أبناءنا فداء لوطننا الغالي الذي يستحق أن نضحي من أجله ويجب أن نعمل جميعا لتحيا مصر".