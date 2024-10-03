شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب الخليل

استشهد شاب فلسطيني، مساء يوم الخميس، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، نقلا عن الهيئة العامة للشؤون المدنية، استشهاد الشاب صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاما) بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب الخليل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كانت مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه شاب بالقرب من مدخل ما يعرف بـ"معسكر الارتباط" في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، ما أدى لإصابته واعتقاله من قبل قوات الاحتلال، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

من جهة أخرى، احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، عشرات الفلسطينيين على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، ومنعتهم من المرور للوصول الى منازلهم.

احتجزت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، المغلق بالبوابات الحديدية منذ أكثر من شهر، لفترة طويلة عشرات الفلسطينيين العائدين إلى البلدة من أعمالهم، ومنعتهم من المرور سيرا على الأقدام والوصول الى منازلهم.

يتعرض أهالي البلدة إلى سلسلة من إجراءات العقاب الجماعي، والاقتحامات اليومية، وحصار مشدد فرضته قوات الاحتلال منذ أكثر من شهر، أغلقت خلاله كافة مداخل ومخارج البلدة، وعزلتها عن محيطها الخارجي، ما دفع الأهالي إلى سلوك طرق جبلية طويلة للخروج أو الدخول الى البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرية بورين، ونصبت حواجز داخل وعلى الطرق الواصلة بينها وبين القرى الأخرى، وأجرت أعمال تدقيق وتفتيش لمركبات الفلسطينيين.