محافظ الدقهلية: 5 مصنع تستقبل 3500 طن مخلفات لمعالجتها

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظة برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

محافظ الدقهلية 5 مصنع تستقبل 3500 طن مخلفات لإعادة تدويرها:

وقال المحافظ إن لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وأضاف مرزوق، أن محافظة الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلدية ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقيه مصرف كتشنر بالمشاركه بين محافظة الدقهلية، ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

ولفت المحافظ الى وجود 5 مصانع تدوير مخلفات بلدية بنطاق المحافظة تقدم خدمات المعالجة والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الآمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه جرى التنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات ومسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس إبراهيم النجار وكيل إدارة المخلفات والدكتورة هدير فريد، مدير إدارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة وأبو المكارم علي بإدارة الرصد، حيث قامت لجنة التفتيش المفاجىء لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع المخلفات بالسنبلاوين لبيان مدي التزام الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو وضمان حسن سير العمل به وفقا لبرامج التشغيل والعقد المبرم بين المحافظة والشركة في هذا الشأن والتأكد على مدى الالتزام ببنود العقد وانتظام اعمال التدوير والمعالجة لكافه مدخلات المصنع من المخلفات البلدية.

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