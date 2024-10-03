الأولى "تمريض" لـ"البوابة نيوز": شرف لنا خدمة أبطال القوات المسلحة

قالت الملازم ريهام عاطف الشاذلي، الأولى على التمريض، بالأكاديمية العسكرية المصرية: إنها حصلت على بكالوريوس التمريض من جامعة عين شمس، وصممت على الالتحاق بالعسكرية المصرية، والحمد لله نلت هذا الشرف، ومنذ طفولتي وكانت لدي رغبة في الالتحاق بالعسكرية المصرية وتحمل المسئولية ".

وتابعت: "الحمد لله تم تأهيلنا لتحمل هذه المسئولية، ودرسنا وتم إعدادنا إعدادا يؤهلنا لنواكب أحدث النظم والأساليب العالمية، وأسعد لحظات حياتي وقت تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشرفت بالانتماء للعسكرية المصرية، ونشرف أن نكون في خدمة أبطال القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر".



الأولى على التمريض بالأكاديمية العسكرية المصرية مع "البوابة نيوز"