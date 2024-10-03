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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير لبناني: نفتش كل الشاحنات في المعابر ولا صحة لتهريب الأسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إنه لا أساس من الصحة لإدعاءات دولة الاحتلال التي تزعم استخدام حزب الله لمعبر المصنع الحدودي المدني بين لبنان وسوريا لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى البلاد.

وأضاف «حمية»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل المرافق والمعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، تشهد وجودا مكثفا للأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتابع: «بخصوص الشاحنات المارة عبر المصنع وأي معبر لبناني بين لبنان وسوريا، فإنها تخضع بالدرجة الأولى لرقابة وتدقيق من جانب أجهزة الدولة، ومن ثم، فإن تلك المعابر رسمية تخضع لرقابة الدولة اللبنانية».

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