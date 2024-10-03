موقف محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس لمواجهة لاتسيو بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتسيو الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي.

يحل فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره لاتسيو بملعب الأوليمبيكو، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويغيب محمد عبد المنعم عن تشكيل نيس الأساسي أمام لاتسيو، حيث يجلس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية مع النسور في الدوري الأوروبي.

وكان عبد المنعم جلس على مقاعد بدلاء نيس في مباراته ضد ريال سوسيداد الإسباني، ولم يشارك في لقاء الجولة الأولى في الدوري الأوروبي، ليشاهد تعادل فريقه بنتيجة 1-1 على دكة الاحتياط.

كما شارك محمد عبد المنعم أساسيًا مع نيس في شوط واحد أمام لانس، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وانضم محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

تشكيل نيس لمواجهة لاتسيو في الدوري الأوروبي