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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة غرق قارب في نيجيريا إلى 60 قتيلًا والبحث مستمر عن المفقودين

غرق قارب
غرق قارب
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أفادت السلطات في نيجيريا، اليوم الخميس، بزيادة أعداد القتلى نتيجة حادث انقلاب قارب في نهر النيجر شمال البلاد إلى ما لا يقل عن 60 شخصًا.

ووفقًا لتقارير إذاعية من هيئة الإذاعة البريطانية، تم إنقاذ أكثر من مائة شخص حتى الآن، بينما لا يزال نحو 150 آخرين في عداد المفقودين.

الجهود للبحث والإنقاذ مستمرة في محاولة للعثور على الناجين أو انتشال الضحايا.

السلطات النيجيرية أوضحت أن القارب كان يحمل مئات الركاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، عندما تعرض للغرق في نهر النيجر، إلا أن السبب وراء الحادث لم يتضح بعد.

تشهد نيجيريا حوادث مماثلة بشكل متكرر نتيجة الظروف السيئة التي تكون عليها القوارب المستخدمة، بالإضافة إلى اكتظاظها بالركاب بأعداد تفوق طاقتها، مما يزيد من خطر وقوع حوادث مماثلة.

نيجيريا نهر النيجر