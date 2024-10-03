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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أول الكلية البحرية لـ "البوابة نيوز": شرف لي الانتماء للمؤسسة العسكرية المصرية

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قال الملازم بحري عادل حاتم لبيب، الأول على الكلية البحرية:" اليوم هو أسعد أيام حياتي، وشرف لي أن  أنتمي للمؤسسة العسكرية المصرية، وأن أحصل على المركز الأول في الكلية البحرية، والشرف الأكبر جاء من تكريمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وتابع:" حلم كل شاب مصري هو الانتماء للمؤسسة العسكرية وهذا شرف لي، وفخر لنا جميعا ونعد أن نكون جنودا مخلصين في صفوف القوات المسلحة المصرية وأن ندافع عن وطننا بكل ما نملك".
وأضاف:" لقد تم تأهيلنا أفضل تأهيل علميا ونظريا وعمليا، وتعلمنا وفقا لأحدث النظم العالمية، حتى نكون جاهزين للدفاع عن وطننا الغالي مصر".

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