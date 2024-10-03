إبرام نشأت عن أزمات فيلم «التاروت» : «المؤمن مُصاب»

علق إبرام نشأت مخرج فيلم "التاروت" علي أزمة العمل التي أثيرت خلال الساعات الماضية وأصبحت حديث الساعة حول وقف العمل ومنع عرضه وتحويل الفنانين المشاركين في العمل إلي التحقيق وقال نشأت في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: هذا الكلام عاري تماماً وليس له أساس من الصحة وحول ما أشيع أن هناك مشاهد غير لائقة في العمل غير صحيح بالمرة ولم يتم منع عرض الفيلم ولا تحويل أبطاله وتم الموافقة علي الفيلم نهائياً من هيئة الرقابة المصرية ومن نقابة المهن التمثيلة مؤكداً أن ما حدث حول فيلمي هو "المؤمن مصاب"

الجدير بالذكر أن"التاروت" تدور قصة الفيلم في إطار تشويقي حلوة فتاة تدعي "نيرة" تقوم بتجسيدها النجمة سمية الخشاب تقرأ التاروت وتهتم بالفلك والعلوم الأرقام وتتعرض لمشكلة وهي صغيرة وتؤثر علي حياتها وعلي زواجها.

ويتطرق الفيلم لأكثر من قضية وسوف يكون مفاجأة للجمهور بطولة سمية الخشاب رانيا يوسف ، رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.