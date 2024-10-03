مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: أطالب الجيل الجديد من القادة الضباط بمواكبة التطور العالمي وبذل الجهد للحفاظ على السلام

هنأ الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الخريجين الجدد، قائلا:" ألـف مبروك لمصر وشعبهـا العظيـم، في يـوم تاريخي نشهـد فيـه افتتـاح صــرح عسكـري علـى أعلي المعايير العالمية، وهذا نتاج جهد مبذول وعمل متواصل وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ودعم من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة قدرنا نوصــل لهــذا اليوم العظيم ونبارك لقادة المستقبل خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية لهذا العام وأدعــو الله لهـم بالتوفيــق والنجــاح".

وقال في تصريحات علي هامش حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: "من خلال منظومة العمل المتكاملة بالأكاديمية نهدف لخلق جيل جديد من القادة الضباط لديهم القــدرة على مواكبة التطور العالمي في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد".

وأوضح أن الأولويات تكمن في تعظيم القوة الشاملـة للدولة واليقين الثابـت بأن مـن يطلـب السلام يجب عليه امتـلاك قـوة تحافـظ عليه وأساسها المقاتل، الذي تم تكوينه العلمي والتدريبية واكتسب الخبرات في أكاديميـة عسكرية لها تاريخ قديم مشرف في التعليم العسكرى، واليوم فعلاً نوجه الشكر والتقدير لكل من وقف خلف هذا الإنجاز الذى يشهد على قوة الوطن".

وأكد أن بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم وجود بيئة تعليمية حديثة تجمع القيم الوطنية والأساليب العسكرية وتواكب واقع ملئ بالتحديات.