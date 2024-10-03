أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
جدير بالذكر أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شن حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
فضائيات
حزب الله: استهدفنا قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية
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أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.