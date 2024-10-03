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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: استهدفنا قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
جدير بالذكر أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شن حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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