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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يستعرض مواهب طالبات مدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية

تضم 23 فصلاً بعدد 1000 طالبة..

اللواء علاء عبد المعطي
اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
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تفقد اللواء  عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، مدرسة الشهيد الرائد كريم أبو زامل الثانوية بنات بمركز فوه، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتي تضم 23 فصلًا، بعدد 1038 طالبة، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج، في موعدها.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور على المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المعنيين، لضمان حُسن أداء العملية التعليمية، وتوفير المناخ الملائم للتعليم وتحفيز أبناءنا الطلاب، لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

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محافظ كفرالشيخ متابعة سير العملية التعليمية محافظ كفرالشيخ يتابع سير الدراسة في مدرسة فوه الثانوية بنات محافظة كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ