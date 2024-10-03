السيسي يقدم الشكر لـ«بن زايد» خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية.

ويشهد الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية، بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام، بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024 الأحد المقبل.

ويوافق الذكرى «51» لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية، لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.