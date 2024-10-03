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الخميس 03 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يقدم الشكر لـ«بن زايد» خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية.
ويشهد الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية، بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام، بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  الأحد المقبل.
ويوافق الذكرى «51» لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية، لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان طلبة الكليات العسكرية