سلوت وأرتيتا ضمن 5 ترشيحات لحصد جائزة مدرب الشهر بالبريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر، التي شهدت تواجد 5 مدربين بينهم آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، ومايكل أرتيتا مدرب أرسنال.

وشهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في البريميرليج، تواجد سلوت وأرتيتا، بجانب أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، وإنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، وماركو سيلفا مدرب فولهام.

وكان الألماني فابيان هورزلر المدير الفني لفريق برايتون، توج بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر أغسطس الماضي، متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والهولندي آرني سلوت.

أرتيتا

وترشح مايكل أرتيتا مدرب أرسنال للحصول على جائزة مدرب الشهر للمرة الثانية على التوالي بعد أن قاد فريقه لتحقيق نتائج إيجابية، أبرزها الفوز على توتنهام في ديربي شمال لندن والتعادل مع مانشستر سيتي.

سلوت

آرني سلوت مدرب ليفربول تواجد أيضًا ضمن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعدما انتزع صدارة الدوري الإنجليزي، وأصبح أول مدرب يفوز على مانشستر يونايتد في أول مباراة له منذ بوب بيزلي.

إيمري

أما أوناي إيمري مدرب أستون فيلا، نجح في قيادة فريقه إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من النتائج الإيجابية، والتي تضمنت الفوز على إيفرتون، وولفرهامبتون، والتعادل مع إبسويتش تاون.

ماريسكا

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تمكن من تحقيق انطلاقة قوية مع البلوز، حيث حقق الفريق 3 انتصارات خلال شهر سبتمبر المنقضي والتعادل في لقاء وحيد.

ماركو سيلفا

وقاد ماركو سيلفا فولهام لجمع 11 نقطة حتى الآن، ليحتل الفريق المركز السادس، متفوقًا على كبار البريميرليج مثل: توتنهام ومانشستر يونايتد.