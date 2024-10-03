ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بسبب أعمال إصلاح.. كسر مفاجئ بخط طرد «محطة رفع مايو 2» بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق شارع أرض الدكتور – عزبة رستم – عزبة الجبلاوى – منطقة ابراهيم بك – شارع 135 ) شبرا الخيمة وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 5-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأحد الموافق 6-10-2024ولمدة 12ساعة.
وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع نظراً لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال اصلاح كسر مفاجئ بخط طرد محطة رفع مايو(2) بشبرا الخيمة قطر (800)مم.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

إصلاح كسر مفاجئ الاتصال بالخط الساخن 125 الخط الساخن 125 الصرف الصحى انقطاع المياه عن مناطق انقطاع المياه شركة الصرف الصحى بالقاهرة شركة مياه الشرب بالقاهرة شبرا الخيمة مياه الشرب بالقاهرة مياه الشرب