في ذكرى التوأمة بين أبرشيتَي ليون والموصل.. بطريرك السريان الكاثوليك يصل إلى فرنسا قادما من روما

وصل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، إلى مطار ليون الدولي في فرنسا، قادماً من روما، حيث يشارك في اجتماعات الدورة الثانية للجمعية العامّة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة الروماني في الفاتيكان. وسيترأّس خلال زيارته إلى ليون الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للتوأمة بين أبرشيتَي ليون والموصل، وذلك في مقرّ مطرانية ليون اللاتينية.

وفي مطار ليون، كان باستقباله صاحبا السيادة مار أثناسيوس فراس دردر النائب البطريركي في البصرة والخليج العربي، ومار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن رعية ليون.

بعدئذٍ انتقل إلى مقرّ مطرانية ليون اللاتينية.