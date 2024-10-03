يد الأهلي تقهر برشلونة وتحصد برونزية مونديال الأندية

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29 في اللقاء الذي جمعهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2024 المقامة في مصر.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور وسط تفوق كبير للحارس عبد الرحمن طه الذي تصدي لأكثر من 15 تسديدة من لاعبي برشلونة وحسم الشوط الاول بنتيجة 18-15 قبل أن يواصل التفوق ويحسم الفوز على بطل أوروبا.

وكان الأهلي خسر أمام فريق ماجديبورج الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.