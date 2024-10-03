محافظ الدقهلية: ضبط 263 مخالفة تموينية وإحالة أصحابها للنيابة العامة 

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وقال محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

ضبط 263 مخالفة تموينية في الدقهلية:

أشار المحافظ أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 263 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

وكيل تموين الدقهلية:رقابة صارمة على المخابز والأسواق

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 186 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث جرى ضبط وتحرير 77 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق .

ولفت ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و محاضر نقص وزن، ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات، و محاضر تجميع دقيق، و محاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر انتهاء من الانتاج ومحاضر تصرف في دقيق محاضر غلق بدون إذن..

وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحاضر ذبح خارج السلخانة محاضر تجميع سلع مدعمة، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحاضر تصرف في سلع تموينية (تاجر تمويني) ومحاضر وجود سلع بدون فواتير ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر تجميع سلع مدعمه (مواد بترولية) ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

ضبط سكر ولحوم وأعلاف خلال حملات مكبرة على الأسواق فى الدقهلية:

وجرى خلال الحملات التحفظ علي 120 كجم سكر، و 821 كيس مكرونه وطن دقيق حر ، و70 كجم لحوم ودواجن و 180 كجم لحوم بلدي وطن أعلاف و 490 كجم منتجات لحوم متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

WhatsApp Image 2024-10-03 at 4.14.11 PM

WhatsApp Image 2024-10-03 at 4.14.15 PM

WhatsApp Image 2024-10-03 at 4.14.14 PM

WhatsApp Image 2024-10-03 at 4.14.12 PM