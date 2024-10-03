غياب محمد صلاح وهالاند.. قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر بالبريميرليج

أثارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، اليوم الخميس، الجدل بإعلانها قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي، بغياب النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والنرويجي إيرلينج هالاند مهام مانشستر سيتي.

ويغيب محمد صلاح بالرغم أنه يصارع هالاند في قائمة هدافي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتوقف الأمر عند غياب صلاح وهالاند، بل امتد ليشمل غياب جميع لاعبي مانشستر سيتي عن قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر، بالرغم من منافسة السيتي على قمة البريميرليج حتى الآن.

قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

وتواجد ثنائي ليفربول، لويس دياز وريان جرافينبيرش ضمن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج في شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى مدافع أرسنال جابرييل ماجاليش.

وشهدت القائمة أيضًا، تواجد بعض الوجوه الجديدة مثل المكسيكي راؤول خيمينز مهاجم فولهام، ودوايت ماكنيل لاعب إيفرتون، وكول بالمر لاعب تشيلسي الذي سجل سوبر هاتريك في آخر مباراة له، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، بجانب هارفي بارنز لاعب نيوكاسل.

وتوج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، بعد منافسة مع محمد صلاح نجم ليفربول.