تعرف على طريقة كل برج فى المذاكرة

مع بداية العام الدراسي الجديد، كل طالب يفكر في طريقة المذاكرة حتى يحصل على أكبر مجموع. وتختلف المذاكرة باختلاف شخصية الطالب.

نتعرف على طريقة كل برج في المذاكرة، وكيف نحفز الطالب ونشجعه على المذاكرة.

أولاً: طالب برج الحمل

برج الحمل ناري، ولذلك يعشق التحدي والطموح. يوصف بطاقته العالية في الدراسة والمذاكرة، فهو له طريقة معينة للمذاكرة بجلوسه ساعات طويلة تمنحه القدرة على التفوق على زملائه.

ثانياً: طالب برج الثور

يعشقون التحدي ويميلون للعناد، كما يفضلون إكمال مهامهم في المذاكرة على أكمل وجه، لأنهم يطمحون إلى ما هو أفضل. يتم تشجيعهم من خلال المكافآت.

ثالثاً: برج الجوزاء

يميل برج الجوزاء للتغيير، لذلك يشعر أصحابه بالملل ويرفضون الروتين. لكنهم يميلون للإبداع، ومفتاح تشجيعهم هو تجهيز رحلات خاصة بهم.

رابعاً: برج السرطان

يتصفون بشخصيتهم العاطفية والطابع العملي الذي يجعلهم يميلون للتركيز وتكثيف الاستعدادات لاستيعاب المعلومات. لضمان قدرتهم على التركيز وتفوقهم، يجب توفير الهدوء لهم.

خامساً: برج الأسد

يوصف بثقته بنفسه وغروره، وهو يميل إلى الاستيعاب والفهم الذي يساعده على إدراك التفاصيل العملية. يتم تشجيعه بالمدح والثناء.

سادساً: برج العذراء

يتصف بعقله الحاد الذي يمكنه من فهم كل المعلومات ومن ثم استذكار دروسه بسهولة، ولذلك هو قادر على التفوق. يتم تشجيعه بالمدح والثناء.

سابعاً: برج الميزان

يميل إلى التوازن في حياته، وهذا التوازن يغلب على طابعه في المذاكرة حيث يولى اهتماماً للتركيز في دروسه واستيعابها. يتم تشجيعه بوعده بحفلة أو هدية.

ثامناً: برج العقرب

مستواه في التركيز لا يقارن بأحد، وذلك يتضح من خلال قدرته على الجلوس ساعات طويلة دون تعب. يمكن تشجيعه بتحمله المسؤولية ليشعر بتقديرك له.

تاسعاً: برج القوس

شخصياتهم اجتماعية، وهم يتعلمون بفاعلية ويميلون للفضول. يتعمقون في كل المعلومات ودائماً يسعون للمسار الصحيح. يتم تشجيعهم بإظهار سعادتك بهم.

عاشراً: برج الجدي

يميلون للالتزام والتنافسية، كما أنهم يميلون إلى التنظيم. يتم تشجيعهم من خلال مساعدتهم على إنجاز أعمالهم.

الحادي عشر: برج الدلو

يوصف بذكاء شديد، ولذلك يتجه لابتكار كل ما هو جديد في مذاكرته. يتجلى هذا الابتكار في اختراع خطط جديدة. تحفيزه يكون بإعطائه الفرصة ليكون رائداً في مجاله.

الثاني عشر: برج الحوت

حالم ومبدع، ولذلك يميل لحفظ المعلومات وتعلمها. يتم تشجيعه بإبعاده عن التشتت، لأن التشتت يبعده عن التخيل الذي يحفزه على الإبداع.