استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المهندس الشوربجي عبد الحفيظ الشوربجي، رئيس أمانة اتحاد القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية.

محافظ الدقهلية يلتقي وفد اتحاد القبائل ويوافق على مبادرة تشجير شوارع المنصورة:

واستعرض مرزوق مع وفد أمانة الاتحاد عددا من المقترحات التي تستهدف تعزيز الدور المجتمعي للاتحاد من خلال لجانه الفرعية الاربعة التي تشمل لجان فض المنازعات، والمرأة، والشباب، واللجنة الانتخابية وذلك لتنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية المشتركة مع المحافظة..

واستمع " مرزوق" من رئيس الاتحاد ورؤساء اللجان الفرعية بالاتحاد الي تعريف بالاتحاد بشكل عام ودوره الوطني والتنموي من خلال العديد من الأنشطة المتنوعة في المجالات الفكرية والثقافية والبيئية والاقتصادية والشبابية..

وقال رئيس الاتحاد بالدقهلية ان شباب الاتحاد لديهم الاستعداد الكامل للمشاركة مع المحافظة في كافة القضايا انطلاقا من الدور الوطني للاتحاد،حيث تقرر خلال اللقاء مشاركة الاتحاد في تنفيذ مبادرة للتشجير بالاشجار المزهرة بعدد من الشوارع بمدينة المنصورة .

وكلف "مرزوق" المهندس الزناتي عبد العظيم مدير عام مديرية الطرق للتنسيق مع لجان الاتحاد لتنفيذ مبادرة التشجير بالشوارع التي يتم الانتهاء من العمل في رفع كفاءتها وصيانتها.

هذا وقد رافق رئيس الاتحاد بالدقهلية، جواهر سعد الشربيني النائب الاول لرئيس الاتحاد، والكاتب الصحفي السيد حجازي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والمهندس محمود الشوربجي رئيس لجنة الشباب، وايهاب فكري رئيس لجنة فض المنازعات والدكتور محمد علي بأمانة المجلس و مصطفي الجوجري نائب رئيس لجنة الشباب ومحمد الجاعوص نائب رئيس لجنة الشباب، والمهندس عاطف ممدوح لجنة الزراعة.

WhatsApp Image 2024-10-03 at 3.39.08 PM (2)

WhatsApp Image 2024-10-03 at 3.39.08 PM (1)

WhatsApp Image 2024-10-03 at 3.39.07 PM

WhatsApp Image 2024-10-03 at 3.39.07 PM (2)

WhatsApp Image 2024-10-03 at 3.39.07 PM (1)