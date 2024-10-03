إصابة 10 أشخاص في تصادم بأسوان بينهم 7 طالبات

أصيب 10 أشخاص، بينهم 7 طالبات من قرية سلوا الشبيكة، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارتين بطريق "كلابشة السيالة" بجوار سوق السبت بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وقع الحادث أثناء توجه الطالبات إلى درسهن في كوم أمبو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بالحادث الذي وقع بالقرب من سوق السبت، حيث اصطدمت سيارتان، إحداهما ميكروباص أجرة والأخرى ملاكي ، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وتبين أسفر الحادث عن إصابة كل من: "سارة صبحي إسكندر، خديجة محمد فرج، فرحة أحمد محمد، دينا عبد الله محمد، أسماء أحمد عبد الفتاح"، بإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات، بينما تعرضت "إسراء جابر محمد" لاشتباه كسر في الذراع الأيمن، و"ندى عبد الحافظ عبد الراضي" لاشتباه كسر بالفك السفلي. كما أصيب "عطالله عوض الله عطالله، 39 سنة، وليد حسين مصطفى، 54 سنة، وليد عوض محمود، 55 سنة" بإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.