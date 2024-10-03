جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بشوارع المنصورة وطلخا.. صور

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الخميس، عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والأسواق والمنافذ لمتابعة مدى توافر السلع والمنتجات والإعلان عن الأسعار بمدينة المنصورة وطلخا.

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة وطلخا ولقاء المواطنين:

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع الى آرائهم ومطالبهم حول الأسعار ومدى توافر السلع والمنتجات.

وقال محافظ الدقهلية، أن توفير رغيف الخبز للمواطن البسيط هو أولى أولوياته حتي يصل لمستحقيه، موجهاً بعدم صرف الخبز لشخص يحمل أكثر من بطاقتين لمنع الزحام أمام المخابز.

وأكد "المحافظ " علي ضرورة الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات بالمنافذ والأسواق لخلق منافسة لخفض الأسعار، مشدداً علي ضرورة وضع السعر علي كل منتج ليكون هناك حرية الاختيار للمواطن، مشيراً إلي أن المعارض والمنافذ تم إنشائها لبيع السلع والمنتجات أقل من السوق الخارجي وتحقيق هامش ربح بسيط لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط .

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