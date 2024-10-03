لطفي لبيب عن نصر أكتوبر: بعد عودتي من الحرب والدتي صغرت 50 سنة

تحدث الفنان الكبير لطفي لبيب، خلال ندوة تكريمه التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي يديرها الناقد أحمد سعد الدين وبحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وأكد “لبيب” أنه لايهتم بأجره في أي عمل، ويركز فقط في تقديم الدور المعروض عليه، قائلا "انا لا اعرف أجر زملائي في الأعمال التي شاركت بها، فأنا لا أحب هذه التفصيلة".

وعن مشاركته في الحرب هو وشقيقه قال: "نصر أكتوبر كان نصرا عظيما، وأخويا كان أسير والأسري رجعوا قبل المتحاصرين اللي أنا منهم ولما رجع البيت والدتي قالتله أنا عاوزه أخوك تروح تجيبهولي دلوقتي، ولانه ظابط وقدر يدخل سيناء وكانت الدنيا بدأت تتظبط باتفاقية وندخل من الملجأ ورجعنا مع بعض علي الاسكندرية وأمي الله يرحمها انبسطت جدا ولما شافتني صغرت 50 سنة ".

يشار الى أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.