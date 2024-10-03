سمية الخشاب لـ البوابة نيوز: "أنا ممثلة فقط وماليش علاقة بشوت علي غزلان"

كشفت النجمة سمية الخشاب عن حقيقة وقف فيلم “التاروت” التي تقوم ببطولته ومنع عرضه بسبب المشاهد غير اللائقة ومشاركة البلوجور علي غزلان.

وأوضحت الخشاب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز قائلة: “كل ما في الأمر أن قرار النقابة بعدم مشاركة أي بلوجور في الأعمال الفنية جاء بعد مشاركة البلوجورعلي غزلان في الفيلم بعام تقريباً وأنا والمخرج إبرام نشأت تحدثنا مع الدكتور أشرف زكي وتم حل الأمر”.

وأشارت كل ما قام به هو شوت صغير واحد فقط وليس دورا رئيسيا وحذف الشوت الخاص به ليس لي علاقة به تماماً، فأنا ممثلة فقط فهذا الأمر يعود إلي المخرج ونقابة المهن التمثيلية.

وأضافت أنها لم تنته من عرض تصوير مشاهدها ومتبقي لها يوما واحداً ثم الشركة المنتجة سوف تحدد توقيت عرض الفيلم.