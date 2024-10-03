ads
الخميس 03 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سمية الخشاب لـ البوابة نيوز: "أنا ممثلة فقط وماليش علاقة بشوت علي غزلان"

النجمة سمية الخشاب
النجمة سمية الخشاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت النجمة سمية الخشاب عن حقيقة وقف فيلم  “التاروت” التي تقوم ببطولته ومنع عرضه  بسبب المشاهد غير اللائقة ومشاركة البلوجور علي غزلان.

 وأوضحت الخشاب في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز قائلة: “كل ما في الأمر أن قرار النقابة بعدم مشاركة أي بلوجور في الأعمال الفنية جاء بعد مشاركة البلوجورعلي غزلان في الفيلم  بعام تقريباً وأنا والمخرج إبرام نشأت تحدثنا مع الدكتور أشرف زكي وتم حل الأمر”. 

 وأشارت كل ما قام به هو شوت صغير واحد فقط وليس دورا رئيسيا وحذف الشوت الخاص به ليس لي علاقة به تماماً، فأنا ممثلة فقط فهذا الأمر يعود إلي المخرج ونقابة المهن التمثيلية.

وأضافت أنها لم تنته من عرض تصوير مشاهدها ومتبقي لها يوما واحداً ثم الشركة المنتجة سوف تحدد توقيت عرض الفيلم.

سمية الخشاب على غزلان البوابة نيوز نقابة المهن التمثيلية