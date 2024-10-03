رفع مخلفات وتركيب 100 كشاف إنارة خلال حملة نظافة مكبرة بمدينة ميت غمر

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جهود المحافظة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان)، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

جهود محافظة الدقهلية فى اطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان:

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية، أنه جرى تنفيذ "يوم بيئي"،للنظافة ورفع القمامة بمدينة ميت غمر بإشراف محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع اللواء أنور زغلول رئيس مركز ومدينة ميت غمر ومشاركة فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأوضح مرزوق، انه جرى رفع 50 طن أتربة ومخلفات هدم و60 طن مخلفات بلدية بمنطقة الامام الشافعي بالمدينة وصيانة 100 كشاف إنارة عامة بالشوارع للحفاظ علي البيئة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وقال مرزوق:"أدعوا أبناء الدقهلية بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة الا في أماكنها المخصصة".

تنفيذ يوم بيئي بمدينة ميت غمر وتركيب 100 كشاف إنارة:

ومن جانبه أوضح مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة انه تم تنفيذ اليوم البيئي بمنطقة الامام الشافعي بمدينة ميت غمر حيث تم رفع القمامة والأتربة وتهذيب وتقليم الأشجار .

وأشار انه جرى الاستعانة بـ9 معدات شملت 3 سيارات 10 أطنان و2 لودر مفصلة كبير و2 لودر زاحف وسيارة مياة وسيارة كهرباء ومازال العمل مستمر حتي الانتهاء من رفع كفاءة النظافة بالمنطقة.

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