كأس العالم للأندية.. يد الأهلي تتفوق على برشلونة في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، الشوط الأول متقدما على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 18-15 في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب 2024 المقامة في مصر.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور وسط تفوق كبير للحارس محمد عبد الرحمن الذي نصدي لأكثر من 15 تسديدة من لاعبي برشلونة.

وكان الأهلي خسر أمام فريق ماجديبورج الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.