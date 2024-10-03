سمية الخشاب: تحويلي للتحقيق شائعة ويريدون عمل ترند على حسابي

كشفت النجمة سمية الخشاب، عن حقيقة تحويلها للتحقيق، بسبب مشاركة البلوجر علي غزلان في فيلم “التاروت” التي تقوم ببطولته.

وقالت الخشاب في أول تصريح لها حول هذا الأمر خصت به “البوابة نيوز”، إن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة، فأنا لست محولة للتحقيق بسبب “التاروت” مثل ما أشيع فكلها شائعات مغرضة لا تعيريني أي اهتمام ولم تشغلني تماماً ويريدون عمل ترند على حسابي.

وتابع، "تحدث أنا والمخرج إبرام نشأت مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي وهو تفهم الأمر للغاية ونحن نحترم قرار النقابة في أي شىء"

الجدير بالذكر أن"التاروت" تدور قصة الفيلم في إطار تشويقي حلوة فتاة تدعي "نيرة" تقوم بتجسيدها النجمة سمية الخشاب تقرأ التاروت وتهتم بالفلك والعلوم الأرقام وتتعرض لمشكلة وهي صغيرة وتؤثر علي حياتها وعلي زواجها.

ويتطرق الفيلم لأكثر من قضية وسوف يكون مفاجأة للجمهور بطولة سمية الخشاب رانيا يوسف ، رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.