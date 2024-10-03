بعد شائعة وفاتها.. تيسير فهمى تطمئن جمهورها: أنا بخير

طمأنت الفنانة الكبيرة تيسير فهمى جمهورها، وذلك بعد تداول شائعات حول وفاتها اليوم، حيث كتبت منشور على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك قائلة: "أنا بخير واشكركم علي اهتمامكم".

وكانت قد تعرضت الفنانة تيسير فهمي لحادث سيارة، العام الماضى ونشرت صورة لسيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل".

تيسير فهمى هى ممثلة مصرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت فى بداياتها في مسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها (الغضب، العقاب)، لتتجه بعدها للسينما بعد أن رشحها المخرج (بركات) الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم (شباب تحت العشرين) عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها (أماكن في القلب، التوت والنبوت، جمهورية زفتى).