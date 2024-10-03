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الخميس 03 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي وبن زايد يشاهدان فيلمًا تسجيليًا عن الأكاديمية العسكرية

بالتزامن مع افتتاحها بمقرها الجديد..

حفل تخريج دفعة جديدة
حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
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يشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، فيلمًا تسجيليًا عن الأكاديمية العسكرية بمقرها الجديد، وذلك بالتزامن مع افتتاحها.
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.
وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام، بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  الأحد المقبل.
ويوافق الذكرى «51» لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية، لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.
 

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